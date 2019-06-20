不認一週請假3天趴趴走 柯文哲：明天去台東是例行市政行程

2019-06-20 10:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕儘管台北市長柯文哲迄今仍未鬆口是否參選2020，卻在本週二請假到雲林參訪後，緊接著今起又將請假赴台中、彰化、台東和花蓮等縣市趴趴走，外界質疑一週請假三天，荒廢市政鋪總統路。不過柯今受訪竟還埋怨行程太多、太操了，強調明天去台東是例行的市政行程，卻避談私訪台中、彰化、花蓮部分。

柯文哲今早安排在市長室外接受媒體聯訪，對於自己一週內走訪多個縣市，柯碎念「對啊，我跟他們說不要行程排這麼多，奇怪，我們這樣太操了。」

由於高雄市長韓國瑜本週六將在台中造勢，柯文哲下午的台中行也被解讀是在「蹭韓」，對此，柯則解釋，他出去大部分都還是學習和市政行程，台北有個花卉批發市場，但在日本，70%的花不進拍賣市場，而是透過物流，直接產地到顧客手中，希望透過無現金交易跟物流的改變，把日本模式移植到台灣，讓整個銷售系統更有效率，有時候這種東西要大家直接坐下來講。

柯還說，台灣雖然不是世界上最先進的國家，但他發現台北的改變，可以有效改變台灣。

面對媒體頻頻追問一週請假三天到雲林、台中、彰化、花蓮和台東走透透，會否太超過？柯反問「有3天嗎？」後解釋，明天去台東是例行的市政行程，市府一年大概有2到3次跟外縣市政府交流，那是常態。

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