台北人權地景參訪 白色恐怖受難者同行

2019-06-20 09:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕什是白色恐怖？台中市新文化協會舉辦「穿越透光的暗暝」活動，將邀請民眾和當年的政治受難者一起同行，展開台北人權地景參訪之旅。台中市新文化協會今（20）日表示，即日起受理報名，希望有更多年輕人了解這段過去。

台中市新文化協會自2015年起，連續4年承辦國家人權博物館與台中市文化局合作的「台中地區政治受難者暨家屬訪談出版計畫」，訪問受難者當事人及家屬近百人，出版4本專書，並舉辦學術研討會等活動，盼讓大眾更了解228事件時的台中。

協會執行長陳彥斌受訪表示，年輕人對228普遍不夠深入，但如果不了解這段傷痕累累的歷史，就無法跨越、走向未來，協會近年舉辦許多相關紀念活動，但年輕人普遍參與不熱烈，希望鼓勵更多年輕人接觸。

協會指出，邀請政治受難者黃坤能（判無期徒刑，坐牢14年餘）同行，且安排鄭慶龍（坐牢5年）、洪武雄（坐牢8年）等受難者現身說法並座談，各景點都有導覽員解說，研究口訪白色恐怖及228事件多年的石育民老師亦將全程陪同講解。

參訪活動共分為7月13、20與27日3個梯次，以1日時間參訪日本時代關押、刑求台灣人的臺灣新文化運動紀念館、國家228紀念館、馬場町紀念公園等人權景點，國小5年級以上者皆可參加，詳情可上臉書（Facebook）粉絲團「台中市新文化協會」查詢，或電洽（04）23052115。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法