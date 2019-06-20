懺悔當初誤信 黃光芹：韓國瑜家「隱形金庫」有個上限

2019-06-20 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹曾替高雄市長韓國瑜出版《跟著月亮走》一書，不料後來卻和韓國瑜一家鬧翻。黃光芹19日不但PO文再爆韓國瑜資產疑慮，更在節目上感傷地表示，她竟然相信韓國瑜一家口述，將韓國瑜「開窮車」等事寫進書裡，黃光芹也說「我現在有責任，來這邊認錯、道歉、懺悔」；另外對於主持人提問黃先前拋出的「神秘數字」是否解密？黃光芹則說，目前正在調查採訪中。

黃光芹19日下午在臉書爆料，韓氏夫妻的申報紀錄告訴她，在2018年4月韓冰幫父親買車時，他們家已經有4塊土地、1棟房子，韓國瑜有價值100萬元的股票，李佳芬拿了1000萬元投資建設公司，並擁有總額1173萬元的基金，「最重要的是，兩夫妻財力雄厚，才買得起以儲蓄型為主的18張保單」，黃也稱韓國瑜「以前不是庶民，現在更不是」。

黃光芹19日晚間在政論節目「新聞面對面」上補充，她請人協助查詢後，發現相關單位對於18張保單這種「隱形金庫」定了一個上限，是3330萬。也就是說「這張保單可能是100萬，也有可能是1000萬，上限是3330萬」。

黃光芹說，當初韓冰告訴她，爸爸老是窮、衣服有時破破的，甚至車子開了12年捨不得換，因擔心安全，所以自己用打工錢貸款買了台車送給韓國瑜，自己也將此寫進書中，結果後來還被某媒體大書特書。黃光芹指出，她比對2018年財產申報的時機點，結果他們家那時有4塊土地、1棟房子、1173萬基金...等等，且韓國瑜4年半北農總經理的薪水也破千萬，「怎麼會買不起一台220萬的車子，還要貸款」？

黃光芹表示，看到財產申報書時，她有一些感傷，「怎麼我這個老記者，受制於對方口述，竟然相信他們家會有一台破車子、很窮、常穿舊衣服的口述內容，而把它寫進書裡」？黃光芹也說「我現在有責任，來這邊認錯、道歉、懺悔，所以是我有罪，要告來吧」。

對於主持人謝震武追問黃光芹先前拋出的數字「3200+500」，以及最新數字「500+500+500」未來是否解密？黃光芹回應，目前正在調查採訪中，必須和律師、採訪對象再三確認，不會不負責任就滿嘴跑馬，像韓國瑜一樣，也不會跟一些名嘴一樣說「我就在這邊講，你們來告」！

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