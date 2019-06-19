發大財！為何老播《中天》？日本節目訪問：可拿600元

2019-06-19 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕NCC今（19）日公布「108年3月電視新聞報導觀測」統計結果，其中《中天》在政治人物報導秒數中，高雄市長韓國瑜竟然就佔了快9成；日本東京電視台的節目對這話題也感到疑惑，特地來台探究「為何店家的電視台只播《中天》」？沒想到訪問店家得到的回應是「有線電視公司打電話來說，每個月可以減免600塊台幣」。

一名網友今晚在PTT分享自己看到東京電視台的節目「未來世紀」，正在探討「為何台灣的電視新聞都被韓國瑜佔據」，而節目也發現許多店家都在大力播送著《中天新聞》對國民黨的重點報導，節目繼續深入討論，表示中天電視台是由在中國做生意的旺中集團所經營。

而節目同時也訪問播《中天新聞》的店家，該店家老闆也毫不隱瞞地表示「有線電視公司打電話來說，每個月可減免600塊台幣」。

此消息一出引發網友不少討論，紛紛留言表示「連日本人都發現了」、「日本認證」、「笑死紅到國外去」、「才600就出賣」、「丟臉丟到國外」、「哇 真的發財了欸 好屌哦」。

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