投資台灣三大方案 政院明拍板

2019-06-19 21:47

〔記者李欣芳／台北報導〕因應美中貿易戰變數，行政院端出台商回台投資方案，因反應熱烈，行政院院會明天將討論經濟部提報的「投資台灣3大方案」，包括「歡迎台商回台投資行動方案」2.0版、根留台灣大企業、根留台灣中小企業，值得注意的是，政院這次要將根留台灣企業也納入，補助貸款手續費，規劃7月上路。

今年起實施的「歡迎台商回台投資行動方案」，為協助台商返台投資，方案推出專案貸款，由國發基金補助銀行委辦手續費1.5%，補助總額度為200億元。由於反應熱烈，補助銀行手續費的200億元額度已經用罄。

行政院長蘇貞昌明天將主持院會，聽取經濟部報告「投資台灣3大方案」，其中台商回台投資方案的2.0版的新版方案，延續補助回台投資台商的貸款銀行手續費，將補助分為三等級，目前規劃貸款額度20億元以內補助0.5%，20億元到100億元補助0.3%，100億元以上補助0.1%；至於貸款期限，從原本最長不得超過10年，修正為最長5年。

至於根留台灣大企業與根留台灣中小企業2方案，將貸款手續費補助優惠擴大適用到根留台灣的企業，大企業將比照新實施的台商回台方案2.0版，享有專案貸款銀行手續費補助，補助比率也比照適用，中小企業則擬補助1.5%的銀行貸款手續費。這三大方案擬自7月1日起實施。

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