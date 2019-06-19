吳蕚洋再開金嗓！被慫恿就不是錯？籲韓國瑜好好待高雄

2019-06-19 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕去年吳蕚洋參選台北市長，在辯論會中高歌並推廣「蜂蜜檸檬」而爆紅，昨（18）日他在政論節目再開金嗓，高歌「嫁不對人」，希望能幫被高雄市長韓國瑜耍了的「館長」陳之漢消消氣，也希望能改變韓國瑜，期盼別讓高雄選民有「選不對人」的感覺。吳蕚洋呼籲，韓國瑜該好好待在高雄當市長，不要貪圖總統大位，才會受人尊重。

吳蕚洋昨日在政論節目「54新觀點」討論與韓國瑜相關議題。在節目中他也高歌一曲江蕙的「嫁不對人」，希望能幫近來不斷在直播中批評韓國瑜的館長消氣忿，也期盼韓國瑜能做出改變，不要讓選民有「選不對人」的感覺。

此外，吳蕚洋今日也在臉書粉專發文表示，勸韓放棄參選的念頭的人，才是真正的韓粉，那些不停鼓動他參選以及忙著每週造勢的主辦者，「大多數不是真的韓粉，他們必然是有其它的目的」，另外，而網路上不惜用恐嚇漫罵的網民有可能一大部份是網軍，由那一單位組成的、唯恐天下不亂的人有那些？「我想韓會比我們更清楚」。

吳蕚洋表示，他在節目中有提到，韓一開始想用黨徵召參選的方法來躲避曾經的承諾，他打比喻說「有人叫你偷東西，你不會因為是被慫恿而偷就不是犯錯」。吳蕚洋呼籲韓國瑜，還是守住自己對館長與觀眾的承諾，好好待在高雄當市長，不要貪圖總統大位才會受人尊重。

最後他也在發文中誠懇地對韓國瑜喊話：「韓市長，我仍然希望你能想通，你應該知道，被騙、被當傻瓜的感覺是非常難忍受的。

『台灣不欠總統候選人，欠的是重然諾、重誠信的政治家』

。」

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