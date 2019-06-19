韓國瑜30日竹竹苗大造勢 地點曝光：新竹縣府前廣場

2019-06-19 19:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕高雄市長韓國瑜30日（週日）下午將在新竹縣竹北市造勢，新竹韓粉庶民後援會今天向警局申請在縣府前廣場集會遊行，後援會預計29日上午就會進駐縣政六路及周邊路段籌備，警方概估將投入上千名警察和民力維持秩序。

「韓國瑜高雄市長」臉書粉絲專頁的造勢行程表，取消29日屏東場次，改30日在新竹縣竹北市，辦理竹竹苗聯合造勢活動。

縣府和竹北市公所說，經同意的道路臨時路權，包含縣政六路（光明六路到福興路）縣政七街及縣政五街（光明六路到光明九路）、光明九路（縣政七街到縣政五街），時間是29日上午10點到30日24點。

因申請路權範圍大，縣府協調盡量30日活動當天中午再封路。申請單位須負責相關交通安全設施，以減少對用路人的影響。也請當地住戶及用路人留意相關公告。

為確保場地淨空，韓粉後援會也申請縣府前廣場縣政五街及縣政七街停車格，28日晚上8點以後借用。

韓粉後援會預估將湧入20萬韓粉，警方不敢大意，近日將積極現勘策劃維安動線，概估將投入逾千名警力；而新竹縣警力只有千餘人，屆時不排除向警政署申請調度支援。

韓粉後援會說，原屬意新竹高鐵站大草坪為第一優先的造勢地點，但鐵道局回復場地只供慈善、公益使用，因此他們緊急改向縣府、竹北市公所申請。

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