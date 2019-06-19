郝龍斌批蘇揆「想養蚊滅韓」？ 網友看不下去狂轟

2019-06-19 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市登革熱疫情拉警報，引發市長韓國瑜與中央隔空交火，行政院長蘇貞昌更批韓「連一隻蚊子都治不好還要到處趴趴走，說要治國？」國民黨副主席郝龍斌則替韓國瑜幫腔，批蘇難道「想養蚊滅韓」？根本草菅人命。但言論讓PTT網友看不下去留言狂轟。

「南部登革熱疫情蔓延，行政院長蘇貞昌連番砲轟高雄市長韓國瑜，莫非蘇貞昌真的認為，防治登革熱中央沒有責任？這也太離譜了。」郝龍斌在臉書表示，蚊子不會分縣市、分藍綠的，只要北迴歸線以南區域，就有登革熱肆虐的風險。

郝龍斌說，要做好全面防疫，勢必要由行政院下設跨部會小組，起碼由疾管署主政，針對北迴歸線以南包括高雄、台南、嘉義、屏東等縣市進行跨縣市聯合防治，尤其高雄、台南緊密相連，一損俱損，高雄拉警報，台南也就有風險，難不成登革熱在高雄流行、台南就不流行？

對於郝龍斌的說法PTT網友感到不以為然，紛紛留言砲轟「隨韓導起舞的真的有夠蠢」、「這恥力真的突破天際」、「國民黨腦子都燒壞了？ 市長每天忙造勢 這種忙造勢不做事的人，國民黨還可以說謊？」、「市長韓在當，責任蘇來扛？ 笑死」。

行政院副院長陳其邁今下午到高雄召開防疫會議，並宣布高市府申請的防疫經費5318萬元，「全數預算照准」。

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