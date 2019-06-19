黃國昌、韓國瑜都要NCC硬起來 原因大不同…

2019-06-19 17:02

〔記者洪定宏／高雄報導〕立委黃國昌在臉書披露他拜會國家通訊傳播委員會（NCC），要求依法廢止《中天電視》執照；高雄市長韓國瑜聞訊怒嗆黃國昌「莫名其妙」、「眼睛睜大一點」、「看清楚一點」，要求NCC以同一標準要求所有電視台。

韓國瑜表示，某家電視台（註：沒有點出電視台名稱）每天報導高雄市政府「這裡不好、那裡不好」，每天罵高雄市政府的電視台，都沒有人得罪，指黃國昌「兩套標準」。他提醒NCC要發揮專業與良知，因為口碑是永久的，要有勇氣以同一標準規範所有電視台。

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