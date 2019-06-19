立院三讀！軍公教當共諜 追奪全額退休俸

2019-06-19 14:47

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院臨時會今天下午三讀通過「國家安全法部分條文修正案」，大幅提高為敵發展組織罪刑責，並區分「一般外國」與對台最大威脅「中國」；若為中國發展組織，可處7年以上徒刑，最重罰金1億元；此外，修法也納入網路共諜；軍公教若擔任共諜經判刑確定，將剝奪全額退休俸，已領者則追繳至違法日。

會中另表決通過民進黨團及時代力量黨團所提附帶決議，針對如何規範為外國、中國及港澳、境外敵對勢力，或其派遣之人傳播足以危害國家安全或社會安定的不實訊息，由於規範對象範圍與處罰管理配套，均待完善周延立法，應就「兩岸人民關係條例」、廣電三法及相關法律之修正或制定，儘速於下會期進行立法審議程序，以強化我國民主防衛法制。

立院院長蘇嘉全上午針對國安法召集朝野協商，主要討論2-1條、5-1條修正，及增訂2-2條、5-2條條文；歷經約3小時意見交換，會中對於民進黨團所提出的再修正動議並無太大異議，其中最大的調整在於5-1條，除了大幅提高為敵發展組織罪刑責，並區分「一般外國」與對台最大威脅「中國」。

修法規定，人民不得為外國、中國及港澳、境外敵對勢力，或其派遣之人為下列行為，包括發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；洩漏、交付、傳遞或刺探、收集關於公務上應秘密的文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄。

若替中國發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，意圖危害國家安全或社會安定，處7年以上徒刑，得併科5000萬元以上1億元以下罰金；為一般外國違反上述規定者，處3年以上10年以下徒刑，得併科3000萬元以下罰金。未遂犯與過失犯均有罰則；自首者得減輕或免除其刑。發展組織的資金或財產得沒收。

此外，修法也納入網路共諜情況，增訂條文「國家安全之維護，應及於中華民國領域內網際空間及其實體空間」。另，現職或退職的軍公教及公營機關人員，若犯內亂、外患罪經判刑確定，喪失請領退休給與的權利；已支領者應追繳。

針對國安法修法，民進黨立委王定宇有感而發，強調「守護台灣國家安全立法再完成一步」，有關共諜和洩密量刑過輕，甚至判刑確定後還可請領退休金現象，於修法後都能夠依法處理。

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