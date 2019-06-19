獨家》黨產會：KMT鬥倒吳國楨後 國有土地淪中廣所有

2019-06-19 16:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會明日將召開中廣聽證會，鎖定中國廣播公司出售的38筆土地進行追徵，黨產會委員今日強調，中廣接收自台灣放送協會龐大日產，當年僅轉帳房舍，所有權仍屬於國有，更不包含土地，但國民黨在1950年代鬥倒台灣省主席吳國楨後，開啟國有土地淪為中廣黨產的大門。

據黨產會調查，中廣接收日治時期台灣放送協會的多家電台，原屬國有財產的廣播電台土地，陸續被國民黨出售，最大一筆為今台北市仁愛路帝寶基地，以88億元轉賣黨營中投公司，而後又轉賣建商興建帝寶豪宅。

委員表示，僅有政府機關才能接收日產，中廣為國民黨黨營事業，當初是代政府接收，事後應將國產返還國家，但中廣當年卻在接收清冊上，逕將不屬轉帳項目的「基地」列入，還發文給台灣省政府要求提供產權證明書。

委員指出，吳國楨在1949年至1953年間擔任台灣省主席，吳留學美國接受西方民主思潮，看不慣國民黨政府貪污腐敗行徑，因得罪蔣家政權被鬥倒。

吳國禎離開台灣後，曾公開直言，「國民黨之經費，非由黨員之捐助，乃係政府，即國民之負擔，這種國庫通黨庫做法，除共產集權國家外，實為今古所無」。

委員表示，因為土地並非轉帳項目，中廣當年一直處心積慮要將土地變成黨產，1950年發文給台灣省政府要求提供產權證明書，台灣省政府明白拒絕，在1951年公文表示，原日產電台的基地，不在轉帳範圍內。

此外，台灣省公產管理處也在1951年11月27日代電中廣公司，直接批判「中廣為了取得在台日產電台基地所有權，竟將原始轉帳清單中所無之基地，擅自列入40年7月30日檢附予台灣省公產管理處之清單中」。

黨產會從史料查出，台灣省公產管理處多次明白確認，「在台日產電台的基地，不在『訓政時期』國防最高委員會第225次、第227次常務委員會核准，以及中國國民黨中央黨部35年度追加預算轉帳之列」；行政院1951年1月6日也代電同意，「轉帳之正確轉帳清單內，亦不含基地」。

委員提及，國民黨蔣家政權將吳國楨鬥倒後，把台灣省主席改換成「聽話」的俞鴻鈞擔任，朝中再無反對「國產變黨產」勢力，後來包含帝寶基地的原大安播送機室土地、板橋播送機室、花蓮放送局土地皆一一淪為國民黨黨產。

據黨產會統計，已被中廣出售的土地，有北市帝寶基地2筆、中正區宿舍1筆、景美蟾蜍山機室1筆、新北市三重收音台18筆、板橋放送所5筆、八里機室2筆、中和2筆、嘉義台4筆，及芬園發射站和高雄漁業電台各1筆。

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