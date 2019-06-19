國安法修法》預計下午三讀 王定宇強調修法三大重點

2019-06-19 12:57

〔記者謝君臨／台北報導〕「國家安全法部分條文修正草案」今天上午協商完成，預計下午完成三讀立法程序；民進黨立委王定宇有感而發，強調「守護台灣國家安全立法再完成一步」，並指出，有關共諜和洩密量刑過輕，甚至判刑確定後還可請領退休金現象，於修法後都能夠依法處理。

王定宇表示，國安法第2-1、2-2、5-1、5-2條，除附帶決議國民黨不同意須經表決之外，其餘條文下午終於可順利完成三讀。有關共諜和洩密量刑過輕、甚至判刑確定後還可請領退休金現象，於修法後都能夠依法處理。

王定宇指出，本次修法可以達成三個重點；首先，有關發展共諜組織與洩密行為的量刑一律加重，發展組織的定義包含發起、資助、主持、操縱、指揮等，明訂於國安法第2-1條修正條文中。

其次，為中國發展共諜組織者，從過去的5年以下，大幅調高為刑度加重為7年以上有期徒刑，得併科5000萬至1億元罰金。為中國以外之境外敵對勢力發展組織者，刑度提高為3至10年有期徒刑，得併科3000萬元以下之罰金。發展組織的資金或財產得以沒收。

最後，對於現職或已退的公務人員（軍、公職人員、含國營事業），擔任共諜經判刑確定後，皆剝奪其全部退休給與，已領者從違法之日起追繳之。類似叛將許乃權們，叛國被判刑確定後還可領退休金的現象，將不再發生。

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