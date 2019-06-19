國安法修法》今拚三讀 杜絕「共諜」輕罪又爽領退俸

2019-06-19 12:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院臨時會今日可望三讀通過「國家安全法部分條文修正案」，除加重共諜刑責，並可剝奪「共諜」退俸。事實上，我國過去對於涉及「共諜案」者刑責偏低，違法的退役軍官甚至還可續領退休俸的詭異情事，因此繼「刑法部分條文修正案」上月三讀後，「國安法修正案」等於補上共諜防制修法最後一塊拼圖。

根據以往「共諜案」紀錄，以歷年來最大規模的鎮小江共諜案為例，中國解放軍退役中校鎮小江在2007年藉由觀光名義，招待我國現役軍官並贈與金錢，組織有史以來最大的共諜網，且刺探包含我國主力戰機幻象2000戰機、萬劍彈等重大機密。但最高法院2016年判決時，依「國家安全法」判鎮小江4年徒刑、我國退役少將許乃權2年10月。

另外，曾擔任前副總統呂秀蓮的隨扈、前國安局特勤中心少校王鴻儒在退伍後到中國經商，允諾中國方在台發展組織，返台後曾欲吸收我國軍官卻遭拒絕，並於2017年落網，縱使為未遂犯，但桃園地方法院依照「國家安全法」，判決9月徒刑且緩刑3年，仍可領取退俸，全案可上述。上述案例皆引發外界譁然。

立法院院會在今年5月三讀修正通過「刑法部分條文修正案」，除將中港澳與「境外敵對勢力或其派遣人」，納入外患罪適用範圍，同時也將未經授權私與他國訂約者的刑責進一步加重。因此「國安法」修正通過後，強化刑責與剝奪退俸機制後，可望為共諜防制機制拼上最後一塊拼圖。

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