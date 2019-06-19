高雄登革熱疫情延燒 藍委嗆中央：別把防疫當籌碼

2019-06-19 12:46

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市登革熱疫情延燒，立法院國民黨團今天召開記者會呼籲中央儘速成立「登革熱疫情防治跨部會應變運作中心」，並指出，政院統籌分配款餘額還有181億元，要求「不分顏色」，比照過去補助金額儘速撥款給高市府，國民黨立委也痛斥，不要把防疫當政治精算籌碼來污衊。

國民黨團總召曾銘宗指出，登革熱疫情將隨氣溫升高漸趨嚴重，2015年中央成立「登革熱疫情防治跨部會應變運作中心」後即迅速獲得控制，希望行政院儘速召集環保署、衛福部、國防部化學兵共同投入防疫，並統合相關地方政府聯合作業。

曾銘宗指出，前高雄市長陳菊當政的2015至2018年，高雄獲得中央補助款分別是8782萬元、5200萬元、1614.1萬元、1524.3萬元，而目前政院統籌分配款餘額還有181億元，建議「不分藍綠」比照補助，做好防疫、確保民眾健康。

國民黨團首席副書記長陳宜民表示，這次登革熱是台灣未曾流行的第四型，而非2014、2015年流行的第一、第二型，若重覆感染不同型別，易導致登革出血熱，死亡率較高，防疫如救火，一出火苗就要熄滅。

國民黨立委林麗蟬痛斥，政院不能把防疫當成政治的精算籌碼、用政治口水污衊，今年境外移入的登革熱樣態不同，全國都需要防疫，中央必須重視。

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