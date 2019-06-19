郭台銘拋選閣揆3條件 「工作15、16小時是必然」

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘今上午參觀孫運璿科技人文紀念館，他在接受媒體訪問時，針對未來若當上總統要如何挑選行政院長的問題進行回應，郭台銘稱要符合3點條件，包含重孝道、大公無私不為己，以及工作時間要跟他同進退、15、16個小時跑不掉等。
郭台銘今（19）日參訪前行政院長孫運璿紀念館，肯定孫當年的付出，並指孫運璿過去除了吃飯、睡覺都在工作，郭也藉機針對日前提及每天工作16小時卻遭外界質疑一事表示，其實他是要說「這是企業經營者和政府領導人必須要有的心態。」
郭台銘也談到，若未來當選總統，挑選行政院長的條件有3個，包含要重視孝道，因為孝道不忘本，一定是個忠臣，也不會貪污。其次則是要大公無私，不為自己，就像孫運璿當年放棄世界銀行的優渥薪資，在台電一待18年默默無聞。至於第3個條件，郭則說行政院長是總統的最大搭擋，工作時間應該也要和總統同進退，並稱工作15、16個小時是必然的。
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國民黨總統初選參選人郭台銘今針對未來若當上總統要如何挑選行政院長的問題，回應稱要符合3點條件，其中包含工作時間要跟他同進退、15、16個小時跑不掉。（記者廖振輝攝）
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郭台銘讚孫運璿當年放棄世界銀行的優渥薪資，在台電一待18年默默無聞。（記者廖振輝攝）