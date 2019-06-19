郭台銘拋選閣揆3條件 「工作15、16小時是必然」

2019-06-19 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘今上午參觀孫運璿科技人文紀念館，他在接受媒體訪問時，針對未來若當上總統要如何挑選行政院長的問題進行回應，郭台銘稱要符合3點條件，包含重孝道、大公無私不為己，以及工作時間要跟他同進退、15、16個小時跑不掉等。

郭台銘今（19）日參訪前行政院長孫運璿紀念館，肯定孫當年的付出，並指孫運璿過去除了吃飯、睡覺都在工作，郭也藉機針對日前提及每天工作16小時卻遭外界質疑一事表示，其實他是要說「這是企業經營者和政府領導人必須要有的心態。」

郭台銘也談到，若未來當選總統，挑選行政院長的條件有3個，包含要重視孝道，因為孝道不忘本，一定是個忠臣，也不會貪污。其次則是要大公無私，不為自己，就像孫運璿當年放棄世界銀行的優渥薪資，在台電一待18年默默無聞。至於第3個條件，郭則說行政院長是總統的最大搭擋，工作時間應該也要和總統同進退，並稱工作15、16個小時是必然的。

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