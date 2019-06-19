藍營內部質疑總統初選不公 張亞中開嗆了

2019-06-19 12:38

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選逐步增溫，但近期藍營群組、粉絲團屢出現對初選民調制度不公的質疑，國民黨總統初選參選人、孫文學校總校長張亞中今表示，所謂初選制度不公的說法完全是謊言，唯恐天下不亂，製造黨內紛爭，不希望再看到「非誰不投」，希望各參選人用「非藍不投」取代， 不要裂解國民黨。

國民黨總統初選相關流程持續進行，將於6月25日起至7月4日舉行南、中、北3場國政願景說明會，將在7月8日至14日舉行全民調，近期藍營網路社群、粉絲團出現認為初選民調不公平的說法，黨內互打態勢嚴重。張亞中今駁斥，沒有實據並且惡意中傷的網路謠言，已嚴重影響國民黨聲譽，以及裂解支持者的團結，甚至即將激起更情緒化的對立問題。

「這完全是謊言」，張亞中今表示，國民黨本身對於辦初選也誠惶誠恐，邀請幾位參選人協商討論，他也在現場，他的參選是抱理想和抱負，不會讓所有不公平、偏袒任何一方的初選方式通過，願意用他的人格做擔保，各粉絲團不該假想可能不公正的情況下一直傳謠言，唯恐天下不亂，造成國民黨內不和諧，產生芥蒂，不利國民黨團結。

張亞中說，他希望可以用「非藍不投」取代藍營支持者間的「非韓不投」、「非郭不投」等，希望支持國民黨的朋友不要再製造黨內紛爭，把「非誰不投」變成口號來講，非常不好。

張亞中也指出，3場國政願景說明會，平均每人只有4到5分鐘發言時間，實在太短，他會在每場國政願景說明會結束後的第2天到第3天舉辦「國政願景和合說明會」，每場3小時，邀請國民黨各參選人參與。

張亞中說，每場「國政願景和合說明會」預計有3階段，第一階段，每個人把相關政策講更完整；第二階段，針對其他參選人的政見提出問題；第三階段，每個參選人做結論並回答問題，前台北縣長周錫瑋、鴻海董事長郭台銘已有表達願意參與。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法