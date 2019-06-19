監院公布「曲棍球案」調查報告列檢察官11項重大疏失

2019-06-19 12:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕監察院今日公布「彰檢等機關偵辦中華民國曲棍球協會涉嫌侵占公款案」調查結果，監察委員高涌誠、蔡崇義批評，檢察官偵辦過程確有「草率疏漏」及「違法失職」，更有11項重大疏失，違反司法院「檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項」等相關規定。

監察院指出，台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢擔任檢察官任內，偵辦曲棍球協會涉嫌侵占公款案件，認事用法有重大疏失，嚴重違反辦案程序，監察院已於5月14日提出彈劾。

高涌誠今日表示，司法及獄政委員會上週通過調查報告，今天要來公布調查報告，其實彈劾第2天已把報告送出去，有監察委員不希望當天送，認為依慣例應要2天前送，所以才會拖一個月。

高涌誠指出，陳隆翔檢察官疏失事實明確，調查報告不能偷偷摸摸上網，須召開記者會向社會交代清楚，該案確實有11點重大疏失。

包含「緩起訴處分書漏列偽造（盜用）印章」、「彰化縣政府體育場活動組圖戳章應發還所有機關，卻發還被告」、「應沒收偽造之學生簽名，卻未沒收」、「未偵辦彰化縣政府體育處人員是否涉犯貪污治罪條例之罪」。

「未為必要之金流調查」、「江姓民眾完全不知情也未授權擔任出納，卻未命李姓秘書長與其對質釐清事實」、「有第5名選手證實至少被侵吞6千元零用金也被盜刻印章，並未偵辦」。

以及「證人證實有教練未到場即詐領零用金，但並未偵辦」、「李姓秘書長使用三間餐飲業者空白收據，是否與業者涉犯商業會計法，並未偵辦」、「李姓秘書長吞膳食費金額，不只緩起訴書所載，其餘金額並未偵辦」、「未待彰化縣政府就緩起訴意見回覆，即諭知緩起訴」。

高涌誠表示，「這案子段宜康不是最早提出質疑，立委沒那麼神通廣大」，該案最早起源是審計部農林教育審計處，抽查102年體育署相關收支憑證，發現有收據並不合格，是用彰化縣體育場活動組，而非彰化縣政府的收據。

高涌誠指出，當審計部發現之後，就去找出「彰化縣立體育場所管理自治條例」相關規定，之後發現大有問題，中華民國曲棍球協會涉嫌侵占公款，單據中間差距高達200多萬元，。

在「未為必要之金流調查」部分，高涌誠批評，陳隆翔檢察官僅憑李姓秘書長「自白係一人侵占」，就沒有進行其他必要調查，對於當時在選縣長的曲棍球協會理事長林滄敏本人，更未有任何調查偵訊，林最後有拿出5、60萬補足返還體育署，「這真的是大善人！」

高涌誠強調，檢察官陳隆翔在外面放話，指控他受到段宜康指示才來調查，這並不是事實，陳隆翔在偵辦過程有11項重大疏失，為了想掩飾辦案疏失，將矛頭指向政治調查。

蔡崇義則表示，檢察官辦案小疏失可以理解，檢察官是終生職養成不容易，但監察院不能沒有作為，這不是挑檢察官小毛病，資金流向至今不清楚，被告自白不能當唯一證據，該案檢察官陳隆翔，連傳喚林男一次都沒有，已違反「檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項」。

蔡崇義提及，彰化縣政府僅收到2萬3千元，體育署卻要播款200多萬元經費，這難道沒有侵占和貪污問題，該案還出現空白收據，已經違反「商業會計法」，這難道沒有偽造，檢察官卻認為代刻沒有偽造，李姓秘書長抽屜有71刻印章，到底有幾顆有授權，「搞不好連一顆都沒有！」

蔡崇義指出，檢察官辦案有這麼重大疏失，監委查案不是要替段宜康解套，該案最早是審計部發現的，而監院所提11項重大疏失是違反行政法規。

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