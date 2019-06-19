東縣各公所誰最會「開源」？ 台東市公所奪冠

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府針對各公所107年度開源績效執行情形考核，評比賽成績已出爐，台東市公所奪得第一名。
縣府財政及經濟發展處表示，考核項目分別為「稅捐徵收達成其稽徵績效」、「規費及罰鍰徵收情形」、「公有財產管理情形」、「其他收入辦理情形」、「其他開源」及「辦理公地挹注財政收入成果」等6個面向。
考核次前5名分別為台東巿公所、關山鎮公所、東河鄉公所、綠島鄉公所及鹿野鄉公所，縣府提撥總奬金250萬元，針對計畫及預算考核總成績達80分以上的公所，按分數高低發放奬金。
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［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府針對各公所107年度開源績效執行情形考核，評比賽成績已出爐，台東市公所奪得第一名。
縣府財政及經濟發展處表示，考核項目分別為「稅捐徵收達成其稽徵績效」、「規費及罰鍰徵收情形」、「公有財產管理情形」、「其他收入辦理情形」、「其他開源」及「辦理公地挹注財政收入成果」等6個面向。
考核次前5名分別為台東巿公所、關山鎮公所、東河鄉公所、綠島鄉公所及鹿野鄉公所，縣府提撥總奬金250萬元，針對計畫及預算考核總成績達80分以上的公所，按分數高低發放奬金。
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