週刊：藍營黨官論文涉嫌抄襲 僅登報道歉未撤學位

2019-06-19 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨組發會社會志工部副主任的金門大學副教授林政緯，當年取得教職資格的博士論文涉嫌抄襲，不僅5成以上頁面來自他人的論文，就連錯字也一樣，經查至少15篇論文被林政緯抄襲。林政緯回應，政大已經完成調查結案，並且已修改重審，顯然是有人挾怨報復。

《鏡週刊》報導，林政緯這篇博士論文指導教授是考試院前副院長、現任國民黨智庫執行長高永光。有學者爆料，政大校方原本依規定要撤銷林政緯學位，但校方卻修改學術倫理審議辦法，林政緯最後僅登報道歉，並補上學術倫理課及修改論文，疑似背後有大咖護航。

報導提到，林政緯這篇2011年6月出版的《台灣農會、派系與地方選舉之關係：以新北市為例》博士論文，不含參考書目和附錄，全文287頁當中有高達140多頁涉嫌抄襲，其中第二章大量拼湊東海公行所陳淑莉的碩士論文，逐字抄襲的比例高達5成，內容都被打散、重組、抄寫到林政緯的論文，甚至沒有標註來源和參考書目。最離譜的是，抄襲連錯字也照抄，論文第70頁抄自陳淑莉碩論第115頁，但「地方派系」誤植成「地『分』派系」的錯字照抄不誤。

林政緯：檢舉人顯然是挾怨報復

林政緯回應，指政大已經完成調查結案，經師長指正，確有不當引註之過失瑕疵，被控抄襲篇幅多則屬歷史層面介紹，但有原創概念與分析模組，絕非抄襲，後續已修改重審，送政大、國家圖書館抽換完畢，檢舉人顯然是挾怨報復。

政大：今年4月底經社科院重審通過

政大指出，林政緯的論文的確違反學術倫理，但情節未到撤銷學位的程度，依校內辦法要求登報道歉、重新修改，並在今年4月底經社科院重審通過。政大強調，校內行政會議是跨院召開，不可能為了1人修訂，沒有護航的理由。

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