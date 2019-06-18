黃智賢大讚「一國兩制」 館長怒：這不叫間諜？

2019-06-18 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國15日在廈門舉辦「海峽論壇」，名嘴黃智賢不僅參加活動，還上台發言，稱「一國兩制」是中國「對台灣最大的尊重與體貼」。對此，「館長」陳之漢不但表示「這種人，是對我們國家的一種恥辱」，更轟「妳這種不叫間諜，什麼叫做間諜」？

黃智賢在海峽論壇登台時指出，中國領導人習近平相當詳細地規劃「中華民族復興」道路，但中國70年來沒有統一是中華民族莫大哀痛，她認為，這樣的悲傷不能延續，雙方要聯手才會有未來。黃不但表示，中國提出的一國兩制給台灣「最大的尊重與體貼」，她也認為台灣一定會與中國統一，且包含自己在內的14億中國人，不可能讓台獨有機會實現。

對此，館長昨日直播時表示，全世界只有一個國家會把我們視為敵人、將飛彈對準我們，「就是妳嘴巴講的中國」。館長也擔憂「這種人會越來越多」，因為隨著時間，隨著媒體、這種人一直洗腦，很多人會受到影響。

針對黃智賢的言論，館長表示「這種人，是對我們國家的一種恥辱」。他指出，黃智賢說我們不是一個國家，但為什麼會有憲法在？「你一方面說我們不是一個國家，一方面說憲法保障你講話的權利，妳他X的XX，妳這不叫舔共，不叫間諜，什麼是間諜」？

館長表示，自由言論不應該是無限放大，如果自由言論變成統戰的工具，這是非常嚴重的事情。他希望大家能支持623反親中媒體大遊行，激起政府、民眾重視這個日益嚴重的議題。

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