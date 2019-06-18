韓粉注意！6/30竹竹苗挺韓在這裡！

2019-06-18 21:01

［記者黃美珠／竹縣報導］高雄市長韓國瑜本月30日將在新竹縣竹北市登場的竹竹苗造勢大會，活動地點今天確定，不在高鐵新竹站前，而是在縣府前廣場！

負責主辦這場活動的代表人何祥銨說，由於鐵道局回復高鐵新竹站前廣場只供慈善、公益使用，因此他們緊急改向縣府、竹北市公所申請，已獲准租借縣府前廣場、和光明國小前到光明六路之間的「縣政六路廣場」，預估現場至少可以容納下20萬韓粉一起挺韓。

何祥銨說，他上週致電鐵道局先詢問是否可以商借高鐵新竹站前廣場辦活動，但沒有提及是要幫韓國瑜造勢。鐵道局回復只能供慈善公益使用，所以他從善如流，於昨天下班前緊急分向新竹縣政府、竹北市公所，租借縣府前廣場和跟府前廣場僅一路之隔的「縣政六路廣場」，2地共10幾萬的租金已經繳付，請所有韓粉屆時不要跑錯了地方。

何祥銨說，這場造勢大會的正式名稱是「竹竹苗韓粉庶民後援會」，他們號召所有支持韓國瑜、希望大家都發財的庶民、老百姓們，大家一起團結挺韓選總統，讓台灣更好。

何祥銨說，整個活動將從當天下午2點左右開始，韓國瑜本身將在傍晚5點抵達。

對於這場挺韓活動可能會造成附近居民、店家、以及其他用路人的不便，他也預先致歉，希望大家能體諒。

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