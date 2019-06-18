中廣兩網被收回可求償？ 最高行政法院發回更審

2019-06-18 21:12

〔記者吳政峰／台北報導〕中國廣播公司不滿FM「寶島網」與「音樂網」被國家通訊傳播委員會（NCC）收回又無法求償，提出行政訴訟，台北高等行政法院去年撤銷處分，命NCC重做處分，不可剝奪中廣求償的權利，全案上訴到最高行政法院，合議庭18日認為北高行撤銷處分的理由不夠充分，廢棄原判決，發回更審。

北高行認定NCC收回中廣兩個廣播頻道，又在處分附款中剝奪中廣的補償請求權，侵害憲法保障的訴訟權，屬於裁量濫用，去年撤銷處分，要求重新做出未設附款的處分，不可剝奪中廣請求賠償的權利，惟最高行不認同北高行的見解，廢棄發回。

最高行指出，北高行只泛指附款不應存在，卻未說明完整理由，也沒有對中廣及NCC的說法做出具體回應，判決理由不備，因而發回更審；最高行強調，本判決並非中廣或NCC任何一方勝利，只是要求北高行調查更清楚，重做判決。

最高行表示，NCC依廣播電視法規定做出換照處分時，即有在原處分添加附款的裁量權限，只是這個附款應符合行政處分的目的，不得有不當聯結或違反一般法律原則，本案附款「不得請求補償」只是在說明收回兩頻道的法律效果，並不是在原處分上另外添加的「負擔」附款，北高行誤認這是剝奪憲法保障的訴訟權，即有判決不適用法規及適用法規不當的違誤。

最高行強調，中廣認為國內尚有足夠頻譜供原民台與客家台使用，無須用到寶島網及音樂網的頻譜，硬要收回有違比例原則，NCC也有對此做出回應，惟北高行未說明兩造主張及如何從中得心證的結果，亦有理由不備的違法。

綜上，最高行認為原審有再調查審認的必要，無從自為判決，因此廢棄原判決，發回原審做更為適法的裁判。

本案源於中廣早年被賦予「遏制匪播」重責大任，獲核發音樂網與寶島網，而後「遏制匪播」政策於2004年終止，行政院便與中廣達成協議，日後主管機關若對該兩個頻道有其他公益用途，中廣應無條件繳回，到了2016年換照時，NCC做出「中廣音樂網及寶島網頻率，於客委會或原民會完成全國性廣播電台規劃，依法申請並獲核配音樂網或寶島網現用頻率，NCC通知中廣繳回頻率時，中廣應配合停止播送且無條件繳回使用頻率」處分，並附加「不得請求補償」條款。

到了2017年1月，NCC發函命其繳回頻道供客委會及原民會用，中廣認嚴重影響員工生計，陸續提出行政訴訟。

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