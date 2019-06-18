德國議員批西班牙 將台嫌「送中」違反人權標準

2019-06-18 18:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕西班牙於6月將94名涉嫌詐騙的台籍嫌犯遣送至中國。德國媒體與議員今相繼關注此事，議員Klaus-Peter Willsch說，台灣與中國明明是兩個不同的國家，西班牙政府的決定沒有道理；議員Ulrich Lechte也批判，西班牙作法違反歐盟人權標準，因為台灣公民在中國無法獲得公平審判。

西班牙於6月6日再度將涉及跨國電信詐騙案的94名台灣籍嫌犯遣送到中國。此案源自2016年7月，西班牙警方與中國公安部聯合破獲詐騙案，嫌犯從西班牙境內向中國民眾電信詐騙，同年12月則抓獲犯罪嫌疑人237名，其中包括218名台灣人。經過漫長的個案訴訟，西班牙陸續分批批准引渡到中國。

德國發行量最大的報紙「畫報」（Bild），17日以「西班牙把94人遣送到錯誤的中國去了」為題，批判西班牙在天安門事件週年紀念日2天後，將台灣嫌犯遣送到北京是錯誤的訊號，因為六四象徵的正是共產黨獨裁壓迫自己的人民。

報導引述德國國會友台小組主席Klaus-Peter Willsch表示，無法理解西班牙政府的決定，好比將西德公民遣送到東德一樣「沒有道理」，台灣與中國明明是兩個不同的國家。

德國國會自民黨（FDP）籍議員Ulrich Lechte也透過個人臉書和推特表示，他無法理解西班牙將中華民國（台灣）公民遣送到沒有公平審判的中華人民共和國的作為。他直批，這樣的作法違反歐盟人權標準，將台灣人遣返至其家鄉或是中國，存有重大差異，「西班牙當時必須更謹慎地執行才是」。

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