體驗模擬開車應變 蔡英文豎拇指：好緊張

2019-06-18 19:48

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市「虎頭山創新園區」今天舉行開幕典禮，總統蔡英文在桃園市長鄭文燦陪同下到達會場，該園區包含「車聯智駕」及「資安物聯網」中心，蔡總統還操作模擬駕駛體驗道路上碰到的各種狀況；當記者問及開車的心情時，蔡總統除豎起大拇指外，也說也真的好緊張，最後蔡總統也和鄭文燦等人坐上自駕巴士，體驗自駕車樂趣。

蔡總統致詞時顯得心情很好，介紹市長鄭文燦、立委鄭寶清、鄭運鵬時，還開玩笑說「你們這裡怎麼都是姓鄭的」，引起哄堂大笑；她也提到，虎頭山創新園區把一流專業人才聚集起來，她知道台灣產業發展在AIoT，桃園是其中的關鍵，目前美中貿易大戰，身為國家領袖當然特別注意，其中AI人工智慧，是自駕車的練兵場，包含中華電信、桃園市政府等產官合作邁出重要一步，預計可以帶來15個國際車廠的提案機會，有150件智慧工廠升級。

其次是物聯網，物聯網產業產值已經超過1兆元，未來會隨著亞洲矽谷腳步連結世界繼續成長，另行政院通過5G發展方案，2020會商業化，也會讓物聯網、資安產業有突破性成長，資安就是國安，只要確保資訊安全，全世界對台灣產品信賴度，就是最重要競爭優勢。

虎頭山創新園區占地4.7公頃，原本是陸軍804醫院，之後為海巡署營區，市府為取得園區用地，積極協商海巡署搬遷到海湖營區，所需費用高達9億元，最後由行政院補助7億元，桃園市政府補助2億元，市府於105年才取得用地，並進行2期開發案，第1期面積1.8公頃，所需經費1.5億元，經濟部補助9千萬元，市府則自籌6千萬元，建置「車聯智駕」及「資安物聯網」2大中心，第2期面積2.9公頃，費用也是1.5億元，將規劃設置「中小企業聯合輔導、創新育成及園區管理中心」、「智慧運輸研發」及「綠能電動車展區」等功能。

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