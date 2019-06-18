羅文嘉：民進黨不能只靠民主牌、安全牌、主權牌

2019-06-18 18:15

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選由總統蔡英文出線競選連任。對於大選後續攻防，民進黨秘書長羅文嘉今受訪表示，香港「反送中」行動讓民進黨少了很多力氣去闡述中國的威脅，但不能因此認為人民就會百分百支持民進黨，現在人民是政治、經濟都要100分，民進黨不能只靠民主牌、安全牌、主權牌。

羅文嘉表示，香港反送中行動對台灣抗中意識有利，原本要花很多力氣在選戰講中國因素對台灣威脅，但香港「反送中」行動讓民進黨少了很多力氣去闡述中國的威脅，能透過香港的例子告訴台灣選民建立抗中意識。

不過，羅文嘉也提醒，不能因為看到香港「反送中」對台灣抗中意識有利，就認為人民一定會百分百支持民進黨，因為有很多選民不把此當成優先議題。民進黨不能只靠民主牌、安全牌、主權牌，「還是要拿出我是一個好的政府這件事」，人民要的是一舉兩得，是要政治、經濟都100分。

羅文嘉說，經濟、民生議題都是大選中不可迴避的議題。民進黨是執政黨，雖有包袱，但也有機會，且國際情勢經濟大環境開始對台灣有利。

他指出，馬英九2008拉下民進黨時講出「633」，當時很多人是對民進黨政治不滿，期待馬在經濟上有突破。但國民黨在2016年敗得那麼慘，是因為馬英九無法達到他想達到的，畢竟經濟問題不是一天兩天的事，而是結構的問題。馬英九當時卻只有一招，就是服貿，增加更多台灣和中國往來，但這招卻不可行。

羅文嘉指出，經濟問題解決，不是一黨、一派、一年、兩年會有結果，但民進黨現在剛好遇到結構轉型好的機會，且是陳水扁前總統2000年以來，都沒有的機會。他認為，從李登輝戒急用忍，到陳水扁「積極管理、有效開放」，都是看到資金外流的問題，台灣是在一灘死水掙扎活著，但現在情況不同，中美貿易戰，外資來投資，加上國內本來游資就多，這會是台灣的機會，民進黨此時應該大談這些事，經濟牌要盡量談，「不能靠一支腳跳著走路，另外一支腳也有足夠強壯。」

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