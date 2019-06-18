「內戰打了3個月」羅文嘉喊話：還要繼續打下去嗎？

2019-06-18 17:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選結果出爐後紛擾未落幕，總統蔡英文民調出線，但包括前總統陳水扁及獨派社團等都重話質疑。針對後續內部整合工作，民進黨秘書長羅文嘉今受訪喊話：「內戰打了三個月，還要打下去嗎？再打下去還要再打後面選戰嗎？」、「難道要看到六個月之後是韓國瑜、柯文哲、還是郭台銘？要接受台灣未來四年交給他們嗎？」

羅文嘉表示，他初選過程中就不避諱表達不贊成更改制度，因為會造成後遺症，他在初選過程中也提醒，小心留下這些疤痕，「現在看到的都是後遺症」，很多情緒沒辦法馬上緩解，需要出口。

他表示，這些情緒是過去的事情造成，他不否定這些情緒，但未來要把這個情緒放下來，情緒要先「軟著陸」，才能起飛。

初選民調不是大選結果 羅文嘉籲勿陷迷思

針對外界質疑總統初選民調，羅文嘉說，民進黨民調中心已善盡回答，但他認為，問題不在他們回答清不清楚的問題， 現在講「作弊總統」這詞，就是要把標籤貼上去。

羅文嘉也提醒，如果認為這次總統初選的五家民調公司所做結果就是大選最後結果，這是很大的陷阱，因為民進黨初選民調，是綠支持者本來就有期待，樣本偏綠的幅度會大於平常，經驗就是如此，2011年也是如此。2011年總統初選，蘇貞昌、蔡英文都贏過國民黨馬英九，但大選還是輸，「這都是常識，不能把初選民調認為大選結果就是如此，這些都是該有的認識。」

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