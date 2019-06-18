挺台參與ICAO 加國駐台代表：台灣不應被排除在外

2019-06-18 17:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）今接受媒體訪問時表示，對加拿大政府來說，依據國際法規、解決全球性問題非常重要，在這樣的考量下，加拿大支持台灣參與包含世界衛生大會、國際民航組織在內的國際組織；芮喬丹強調，當前全球性議題有解決的急迫性，「我們認為台灣不應被排除在這樣的討論外」。

3年舉辦一次的國際民航組織第40屆大會9月底將在加拿大蒙特婁登場，2013年，台灣代表、時任民航局長沈啟曾獲ICAO理事會主席邀請，以特邀貴賓（guests）的身分參加ICAO第38屆大會，不過上一次大會、2016年時，因中國反對，台灣並未受邀，台灣媒體甚至遭主辦單位拒絕，無法入場採訪。

加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）今出席加拿大日記者會時受訪表示，全球性議題橫跨國界，因此加國政府支持台灣參加在日內瓦舉辦的世界衛生大會，國際民航組織也是其中一個處理全球性議題的重要組織；芮喬丹表示，當全球性議題有急迫性，便需要全世界一起共同努力解決，無論是為了健康或是人類長期福祉。

芮喬丹強調，在這種情況下，加國政府認為台灣是一個很重要的角色，不應該被排除在這些討論外。

至於加國政府與台灣是否有就此議題交換意見，芮喬丹表示，他不便對此公開評論，但他了解台灣有意參與國際民航組織的意願。

ICAO負責管理和發展國際民航事務，並制定各種航空標準、程序及航空事故調查規範，以保證各地民航運作的一致性，每3年舉行一次大會。2013年台灣以「中華台北民航局」名義與會。

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