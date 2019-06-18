韓國瑜槓蘇揆 邱俊憲轟韓行事「初一、十五不一樣」

2019-06-18 16:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜為了登革熱等預算槓上行政院長蘇貞昌，民進黨籍高雄市議員邱俊憲今天在臉書上貼出高市府公文，批評韓用民粹刀砍，「韓市長的行政倫理，真是初一十五不一樣！」

邱俊憲貼出高雄市政府6月14發出給中央的公文要5318萬3510元防疫預算，17日韓在政論節目上喊出：「不給錢，再有登革熱就算蘇貞昌的」，行政院半夜回應，會全額給，不要急著精算…

邱俊憲指出，之前韓市府不願按規定發公文爭取補助，他解釋是顧及行政倫理，17日沒有事前通知要拜訪的立法委員們，兩手空空沒有帶任何資料的，倒是帶了一堆記者跟攝影機，在今年度中央政府預算早就審議完畢下，才去拜託立委們支持預算，可怕的是，親韓的政論節目同時發動攻擊，批評那些立委們不幫忙，不爭取中央的防疫預算、卡韓？！ 原來這就是韓市長的倫理！

邱俊憲說，到了晚上韓市長到政論節目，不知道他的邏輯緣由，全台灣民眾應該都收到「若蘇院長不給錢，再有一個登革熱就算蘇貞昌的⋯」，這麼一句話，讓許多人覺得，市長難道不是韓國瑜嗎？在中央多次表達，真的缺預算，會全力支持下，還要用這種民粹刀砍，如果不怎麼樣，那就算誰的？

邱俊憲感嘆，高雄愛河水變髒算誰的？選前喊的那麼大聲的發大財，高雄沒發財，又算誰的？難道，這就是韓市長的行政倫理嗎？！

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