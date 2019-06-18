解決媽祖園區沒媽祖窘境 盧秀燕打算這麼做...

2019-06-18 16:44

〔記者張菁雅／台中報導〕台中大安媽祖文化園區斥資6.29億元，已在2017年完工，卻因台中市議會附帶決議「不能編列公務預算打造媽祖雕像」，市府向民間募款不易，出現有基座、沒媽祖雕像的窘境。台中市長盧秀燕今日表示，希望與議會研議，同意由市府編列預算執行，如果可行，將行文議會尋求支持，共同促進地方發展。

市議員李榮鴻在總質詢時表示，大安媽祖園區在前市長胡志強任內動工，媽祖雕像原先由台灣媽祖聯誼會協助募款興建，但前市長林佳龍上任後喊停，拖了很久才又說要興建媽祖雕像，去年宣稱已經編預算，事實上只有2400萬元做景觀工程。

對此，盧秀燕表示，媽祖雕像是地方民眾非常重視的問題，因先前市議會附帶決議「不能編列公務預算打造媽祖雕像」，而由政府出面募款，但可能會讓人有不樂之捐的感覺，因此希望議會能針對過去的附帶決議解套，讓市府可以編列預算，不要計較過去，向前走比較重要，也相信大家樂見其成；如果議會無法同意市府編列預算，就必須繼續朝募款的方式處理，募款進度會比較難掌控。

李榮鴻指出，今年如果能順利募款當然最好，但如果募款不順，市府明年就應該明確決定後續處理方式，希望市府盡快行文給議會，取得議會同意。另外，也可以在園區內規劃陸上海水浴場，吸引觀光客。

觀旅局長林筱淇則表示，如果議會能夠同意市府編列預算，市府將會在2021年度預算中編列，估計費用約2億7000萬元。

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