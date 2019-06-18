立院朝野聲援「反送中」 訪美藍委：華府智庫也支持

2019-06-18 13:18

〔記者陳昀／台北報導〕立法院院會昨天通過「立法院朝野黨團共同聲明」，聲援香港人民「反送中」訴求。正赴美參加「美國領袖人才參訪計畫」（International Visitor Leadership Program，IVLP）的國民黨立委許毓仁今天表示，華府智庫也高度重視香港「反送中」，樂見台灣表達聲援支持，並讚許台灣守護民主自由的成果。

許毓仁辦公室發布新聞稿指出，許毓仁美東時間17日已分別會晤美國智庫戰略國際研究中心中國專家葛來儀、美國企業研究所研究員庫伯（Zack Cooper）、布魯金斯學會研究員何雷恩（Ryan Hass），以及約翰·霍普金斯大學保羅尼采高級國際問題研究院中國研究中心副主任瑪德蓮羅絲（Madelyn Ross，暫譯）等。

許毓仁表示，對於香港這次「反送中」大遊行，美方智庫紛紛表達高度關切，並肯定「亞洲民主燈塔」台灣在這次行動中給予香港相當的支持。

許毓仁此趟也會晤當地美商高科技業代表及相關商會，他表示，美國政府及民間企業皆對美中貿易戰對台灣的影響感到憂心，認為台灣未必是獲利者，必須謹慎。

許毓仁也表示，國安會秘書長李大維日前與美國國家安全顧問波頓會面，被外界解讀為美國挺蔡政府連任，但美國智庫強調，美方高度重視台灣2020總統選舉，並尊重台灣選民意志，「沒有所謂選邊站的問題」。

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