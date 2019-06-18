國民黨這樣說民進黨總統初選 選研學者打臉

2019-06-18 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕針對2020總統大選，民進黨初選全民調於13日出爐公布，由總統蔡英文勝出，國民黨文化傳播委員會副主委洪孟楷卻質疑電話民調樣本超出1051通，有灌票嫌疑，甚至用「幽靈選票」類比，不過淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪指出，「民調成功樣本和選票數不能類比」，桃園市議員王浩宇也反酸「這種不專業的影射方式，只能騙不懂的人」。

針對民進黨總統初選民調，先前贏得國民黨立委初選提名的洪孟楷近日稱電話民調最終多出1051通有效樣本，質疑民進黨中央原本宣告將作15000份電話民調，最終卻多出佔整體7％的樣本數，稱「絕對有影響全局的可能」，並質疑「難道沒有任何灌票嫌疑嗎？」洪還以投票所選票當類比，稱若是一個投票所表定有資格投票者是15000人，中選會印製選票也是15000張，最終卻開出16051張選票，「這不叫幽靈選票，什麼叫做幽靈選票？」

不過針對洪孟楷的說法，專長選舉研究、應用統計的淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪在臉書表示，「民調成功樣本和選票數不能類比」，強調5家民調每家3000個樣本，意思是最少成功3000個樣本，民調公司雖會監控數量，但並非一超過數量就馬上喊停，而是會透過系統傳訊息給每個線上訪員，在結束手上的訪問後停止撥號，因此考慮到這中間的時間差，多出那些成功樣本並非不可能，對於洪「灌票」的說法，包正豪也指太過武斷、不需要過度解讀。

王浩宇也在臉書發文質疑，民進黨的初選規則是每家執行3000份以上的電訪樣本數，因為規定要執行到晚上10點，所以各家民調在完成3000份訪問後，仍一直執行民調到晚上10點為止，因此整體份數一定會超過1萬5000份，且民調樣本越多抽樣誤差就越小，準確度也就越高，並酸洪的說法是不專業的影射方式，只能騙不懂的人。

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