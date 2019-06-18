黃光芹再質疑財產 韓國瑜：有興趣歡迎調閱

2019-06-18 12:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕資深媒體人黃光芹今再度針對高雄市長韓國瑜財產申報部分，要他完全揭露，爆料18張保險單無金額、2600多萬選舉補助款全列財產外，且選後添購新房，直言「他們把陽光遮住了！」韓國瑜今對此不評論，強調財產都申報，大家若有興趣，歡迎調閱。

黃光芹今再度針對高雄市長韓國瑜財產申報部分，要他完全揭露，除指出18張保險單無金額、2600多萬選舉補助款全列財產，另點出選後添購新房。

黃光芹透過臉書點出，「3月14日申報，他們在前一天、13日財產信託，以至於有雲林土地4筆、房屋1棟，價值全被藏起來，從申報書上只可見他們在選後、2月，在台北市民生東路新添了1棟房子，並且有貸款；兩夫妻有多達18張保險單，有申報沒金額，然根據申報規定，既申報就屬儲蓄型或投資型保單，可一次或多次領回，18張保單裡究竟有多少錢？必須對外清楚說明；韓國瑜在去年10月17日鳳山造勢時公開表示，未來拿到1票30元的選舉補助款將全數捐作公益，全數是2600多萬元，但這次申報，他們卻全列入財產，據王淺秋對外表示只捐了110萬，一如他們以往的作風」。

黃光芹直指「兩夫妻對外不約而同說會捐出千萬，但一個說選舉補助款、一個說選舉結餘款，彼此兜不攏；一反常態，李佳芬強調他們誠實申報，若媒體作文章、抹黑，她一定告到底；是提醒、告知？還是威脅、恐嚇？誠不誠實需外界檢驗，就讓陽光灑進來」。

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