吳蕚洋批一點小事就抱怨 韓國瑜回應兩個字

2019-06-18 12:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年參選台北市長的吳蕚洋批高雄市長韓國瑜，登革熱不是只有高雄有，一點點小事就要發文抱怨，要如何成就大事？韓國瑜今對此回應兩字「謝謝」。

韓國瑜16日在臉書針對登革熱防治經費發表看法，指稱當下級對上級單位請求補助款時，基於行政倫理，通常在獲得主管機關同意，才會函送計畫要求補助，但市府團隊2月、5月連2次提出都被拒絕，反觀過去3年、年年都核撥，質疑中央為什麼要「卡韓」？

對此，吳蕚洋透過臉書表示，登革熱不是只有高雄有，各地都有同樣問題，一個地方主管不能只想靠中央而已，但若要靠中央協助，「尤其是跟你不同政黨的民進黨，你的出招方法就要更有智慧」，否則未來國家大政要面對的不是只有國內反對黨還有對岸的中國以及全世界各國，「一點點小事就要發文抱怨，要如何成就大事」？

吳蕚洋認為「高明的人會運用高明的方法」，他舉例指出，4年前在兆豐銀行服務時，當時有一筆不被看好的團體傷害險要承保，他不用同仁傳統方法打電話向總公司的核保單位一個一個問，而是直接寫好為什麼要保的理由、以及不保所造成公司的損失下去評估與分析，同步讓總公司各級有關長官都知道問題，這樣的好處讓承辦者不敢刁難，最後，也讓這本來做不成的案子成交。

他向韓國瑜喊話，「韓市長，知道我在說什麼嗎？」他指出等大家都同意才再寫公文這辦法，在北農時「因為長官跟你是同志、或許是個不起衝突以和為貴的方法，但你現在是在跟擔任長官的民進黨協調，你要讓事情成功，就要讓他們很佩服你且不得不配合的方法，這樣才顯高明。

吳蕚洋強調，「造勢人再多並不表示就有當總統的能力，你在市長工作所有的點點滴滴，我一個在野村夫可是都看在眼裡。」韓國瑜今對此簡要回應兩字，謝謝。

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