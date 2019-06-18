王金平要「他」先約 韓國瑜：兩人聊得很愉快

2019-06-18 12:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天突然北上立院並拜會立委王金平，王金平事後指出，要看人家最好事先約；韓國瑜今解釋，是黨團建議他北上拜訪立委，才想說一定要拜訪王院長，很不好意思事先沒通知，但他認為兩人聊得很愉快。

為了登革熱補助款，高雄市長韓國瑜17日上午親赴立院拜會高雄藍綠9名立委，也趕赴鎮江會館拜會前立法院長王金平，雙方談了約10分鐘；但王金平會後表示，事前不知道韓國瑜會來，「要來看人家，最好都是事先預約好，讓人有個時間上的準備」。

韓國瑜今天解釋，昨天是因為立院黨團通知，是否應跟黨籍立委拜託一下，他說好，但到了立法院後，想起高雄市有9位民選立委，當然要一起拜訪，再下來一定要拜訪王前院長，他是高雄政界大老，也是台灣政界大老，肯定要拜訪他嘛，這個是一連串的。

韓國瑜也坦言忘了沒有通知他，事實上，國民黨團立法委員跟高雄市籍的幾位立委，也都沒有提早通知，因為是接到國民黨立委電話，希望趕快到黨團拜託他們，幫忙高雄市的補助款、登革熱疫情等，他覺得有道理就立刻過去，但對王院長很不好意思、沒有通知。

韓國瑜透露，本來想說見不到院長，跟祕書轉達、請個安也可以，沒想到見到了，大家聊10分鐘，其實聊的很愉快，也都是老長官、老朋友。

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