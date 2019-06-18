酸小英「皇上」挨批 柯文哲：是俏皮話

2019-06-18 12:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲日前以「恭喜皇上、賀喜皇上」，祝賀蔡英文總統在民進黨初選勝出，引發名嘴批評。柯文哲今早受訪時表示，「恭喜皇上、賀喜皇上」是俏皮話，人活在世上不要這麼嚴肅。

柯文哲今早出席危老重建開工典禮，並接受媒體聯訪。媒體提到柯昨受訪稱前行政院長賴清德是袁崇煥，不僅被外界批評比喻失當，還被解讀意指民進黨是明朝、蔡英文是崇禎皇帝，柯是滿清要入侵民進黨。

柯文哲聽到記者的提問，先是反虧記者「哇，你可以去寫劇本了，可以改行寫劇本」，接著柯說，「每天講一句話，一定要去穿鑿附會的話，何必這麼辛苦勒。」

柯文哲還表示，當時他說恭喜皇上、賀喜皇上這也是俏皮話而已，「卻被說柯文哲說小英是皇帝，唉、天啊...，人活在世上不要這麼嚴肅。」

此外，名嘴黃暐瀚談總統大選，認為接下來就是「毀柯滅韓」，要大家等著看。有記者提問到黃暐瀚說蔡英文下一步要打柯滅韓，柯文哲糾正表示，黃是講毀柯滅韓，他有上網查過，而且打也不會怎麼樣。

媒體追問是否擔心毀柯行動會成功，柯文哲則對著媒體說，你們不要當幫兇、要靠大家的幫忙。媒體問毀柯比打柯嚴重嗎？柯文哲說，打只是皮肉傷，毀是要把你消滅掉。

媒體再問所以擔心會把你消滅掉嗎？柯文哲先是說這是好問題，又說「我好害怕」；媒體問最怕什麼，柯文哲說，反正每天晚上看call-in節目就會看到訊息了，媒體再問有看到什麼訊息嗎，柯文哲神神秘秘對記者說，「你已經當記者這麼久了，回去想一想就知道。」

提問記者不死心再問柯要他說明，柯文哲則說，「你都看得懂還問，你是一個資深的記者了」。隨後幕僚趕緊將柯文哲帶離，乘車離開。

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