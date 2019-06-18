韓國瑜才剛去... 柯今赴雲林趴趴走：台灣小小的總會重複

2019-06-18 11:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕投入國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜16日在雲林舉辦造勢，前新北市長朱立倫後腳也在17日到雲林行腳，同樣被視為熱門總統人選的台北市長柯文哲今日下午也要前往雲林，被質疑搶攻農民選票。對此，柯文哲今早受訪時表示，「總不能說他（指韓）去，我半年都不能去」，台灣小小的，去的地方總會重複。

柯文哲今早出席危老重建開工典禮，並接受媒體訪問。媒體問今日是平常日、非假日，怎麼會利用平日去雲林，對此柯文哲說，他平常很少請假，但他在雲林的凱校同學開玩笑說放暑假，要去校外教學，所以他去找一下同學，順便去朝天宮拜拜，上次參加媽祖遶境，當時行程太滿，他到新港卻沒去北港拜拜，所以這次也要去北港媽祖拜一下。

韓國瑜16日才到雲林造勢，柯文哲說，台灣小小的，一定會、一定會的，「總不能說他去，我半年都不能去」，台灣小小的，去的地方總會重複。

媒體也問雲林縣是農業大縣，是否要去搶農民票，對此柯文哲表示，不要想說什麼都是票，要說選票的話，台灣人口還在集中在北台灣，他強調該怎麼做就怎麼做，而且北市27%蔬菜來自雲林生產的。

不過韓國瑜常跑外縣市被批評荒廢市政，利用平日到雲林可能也會被說話，柯文哲坦言，對啊，所以他剛跟幕僚說以後平日少排，他早上才剛開完市政會議出來，他也跟局處首長說不管外面怎麼做，你們就認真工作，不要想東想西。

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