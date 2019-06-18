民團批公投重返鳥籠 綠委：解決問題才是對歷史負責

2019-06-18 11:37

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院臨時會昨三讀通過民進黨立委蔣絜安所提的「公民投票法」修正案，明定從2021年起，每2年的8月第4個星期六為公投日，讓公投正式與大選脫鉤。對此，民間公投修法聯盟丶台灣公民參與協會、負數票協會等民間團體今召開記者會，質疑此修法讓「公投法」重返鳥籠，已使民主受到重創。

對於公投修法爭議，民進黨立委李俊俋則在臉書上解釋，本次修法的初衷很簡單，去年公投綁大選亂象頻生，不但造成民眾投票塞車，國民黨的公投提案更幾乎都有偽造的狀況發生，甚至出現「死人連署」，民進黨再度提出修法來面對問題、解決問題，這才是對歷史負責、接地氣的政黨。

台灣公民參與協會理事長何宗勳今指出，他今天要譴責一黨獨大的民進黨與不認真的在野黨，昨天草率修正通過了公投法，公投法從2004年通過之後，長達13年才修法脫離鳥籠公投，結果不到1年半就又重返鳥籠，讓公投法「一別千古」。

何宗勳表示，根據中選會統計資料，公投法在2018年有1979萬餘名的合格選民，公投案要過必須達到4分之1門檻，也就是每一案必須超過495萬人同意才能通過，但以他個人過去推動的4次離島博弈公投為例，2009年澎湖只有42.16%投票率，2012年的連江只有40.76%投票率，2016年澎湖第2次博弈公投只有39.56%投票率，2017年金門更只有24.18%，顯示公投一旦與大選脫鉤，投票率絕對很難高過5成。

何宗勳強調，公投與大選脫鉤之後，未來如果公投投票率只有40%（792萬人），正方票數就要大於63%才能通過495萬門檻，如果投票率只有30%，正方票數更要達到83%才能過關，而若以第11到14屆總統當選人票數在647萬到768萬票之間來看，未來公投差不多等同總統大選規模，「公民團體如果有這種能耐，我們就直接選總統就好，何必還需要公投？」

負數票協會理事長張天鷞表示，公投、大選脫鉤主要是學習瑞士制度，但瑞士公投並沒有設最低門檻，而是採「簡單多數決」制度，此外美國加州是全世界辦過最多公投的地方，也同樣沒有最低門檻，本次修法他認為就是扼殺了台灣的直接民主與人民創制、複決的權利，比香港反送中還要嚴重。

台灣環保聯盟副秘書長潘翰疆說，他對於本次修法有2點肯定，其一是沒有「倒退嚕」規定連署需檢附身分證件影本，其二是公投準備期延長，至於其他部分，他則感到強烈遺憾。潘強調，他們現在有2個公投案正在進行第二階段連署，如今修法就好像「比賽比到一半突然丟下觀眾，2年後再來比」，更遑論中選會至今還不願承諾實行電子連署。

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