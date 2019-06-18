韓國瑜、蘇貞昌因登革熱互槓 柯P：防疫的錢應該都會給

2019-06-18 11:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為爭取高雄市登革熱相關補助款，高雄市長韓國瑜昨晚向行政院長蘇貞昌嗆聲，若中央不給錢，「再得任何一個登革熱，就算在蘇貞昌頭上」，蘇貞昌今日反擊，蚊子都治不好還想治國。對此，台北市長柯文哲今日受訪被問到此事，他說，他不知道細節，但一般防疫的錢應該給的都會給，他真的不曉得內容是什麼。

媒體再問會不會把社子島開發案、雙子星開發案也算在蘇貞昌頭上？柯文哲嘆氣說，「雙子星喔...哪壺不提提哪壺，雙子星到底要卡到什麼時候，拖太久了，如果一、兩天說不小心的，但一、兩個月是在幹嘛。」

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