大巨蛋「嚴審派」委員 沒被柯市府續聘又遭遠雄嗆

2019-06-18 10:23

〔記者郭安家／台北報導〕「喬大巨蛋」錄音檔甫曝光，「卡蛋」許久的台北市都市設計審議委員會委員本月底任期將屆滿，由於「嚴審派」委員將不續聘，台北市議員擔心柯市府可能對大巨蛋案放水。但對此，遠雄發言人楊舜欽上午卻嗆嚴審派委員，指委員更換是台北市政府內部事務，但不能把刁難當嚴審，任少數委員把都審當舞台，阻擋國家重大建設！

都審會採合議制討論，委員任期從去年7月至今年6月30日，共有23位委員，9位府內委員包括都發局長黃景茂及市府各局處代表；而14位府外委員中，銘傳大學建築所教授王价巨、台北市立大學城市發展系副教授吳杰穎，被視為「嚴審派」委員，但府外委員也驚見前交通局長鍾慧諭等親市府代表。

楊舜欽嗆，大巨蛋性能審查已由台建中心評定，市府另訂七項基準包括人流1.2m/s，遠雄也退讓了，結果所謂嚴審的委員，另提人流0.6m/s，標準在哪？這不都是一個委員說了算嗎？結果在我們同意配合模擬0.6作為參考的當下，又再要求更改按通案設定的內部參數，這就是為了刁難不讓巨蛋過關。

他還嗆說，這些都是同一個委員的要求不是嗎？遠雄只要求，參數模擬就應按市府通案標準，符合台北市長柯文哲所說的不放水、不刁難。他還說，委員會並非一言堂，不是任由一個委員說了算。

楊舜欽指控，同一個委員一再誣衊遠雄未依規定送審，誤導輿論，遠雄巨蛋公司送審內容，皆依開會時程遞送，並無延遲，早已先給委員書審兩週，委員不表達意見，卻在開會時另提與前次會議結論不同的意見，還批評開發商未按時送審，一兩個委員再藉此擾亂開會議程，如果承辦單位認為遠雄資料待補，有其他意見表述，可以不用召開會議，而不是讓委員擾亂拖延，打擊企業，訴諸民粹，營造自身正義形象。

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