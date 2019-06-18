促轉會勘查7不義遺址 保密局「天牢」保存完整

2019-06-18 09:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會勘查不義遺址發現，國防部保密局過去在桃園蘆竹設置「天牢」關押政治犯，該秘密監獄至今保存良好，為一處閩南樣式四合院傳統建物，天牢外設有警戒崗哨，為白色恐怖的見證之所。

據了解，促轉會近數個月來，已先後勘查7處與軍人政治案件相關處置場所，包含國防部保密局體系的桃園蘆竹天牢、龍潭臥龍山莊，海軍體系的左營看守所、鳳山招待所、桃子園刑場，以及台灣警備總部體系的高雄要塞司令部、南部地區警備司令部。

促轉會調查發現，位於桃園蘆竹的「天牢」，全名為「國防部保密局桃園感訓所」，原為前桃園縣長徐崇德的祖厝，在1950至1960年代被「特務大本營」保密局改成「秘密監獄」使用。

此外，為執行「威權統治時期不義遺址類型測繪與規劃案」，促轉會自5月下旬起，進行桃園保密局天牢測繪工作，該建物屬三進二院四合院建築，一半為徐家住屋，另一半房舍和屋外空地，搭蓋成關押人犯的牢房。

國防部保密局一直到1958年，才將監獄遷移至龍潭「臥龍山莊」，目前「天牢」四合院側門外仍保有崗哨亭遺跡，研判當年為衛兵守衛據點，產權為私人所有。

據調查，天牢是保密局關押內部「自己人」地方，包含被蔣介石處死的前國防部軍法局長包啟黃、保密局內部人士喬家才、姜盛三，及孫立人案相關的軍人李鴻等，都曾被關押在天牢。

此外，促轉會也到高雄勘查，原名為「海軍總司令部情報處看守所」的鳳山招待所，該處日治時期為台灣3大無線電信所之一，戰後被海軍總司令部台灣工作隊用來偵訊、拘禁海，所逮捕的軍中政治犯及思想犯，園區已指定為國定古蹟。

至於桃子園刑場已無建物留存，龍潭「臥龍山莊」已被軍方改建，移撥給國軍桃園總醫院使用，位於「壽山營區」的警總高雄要塞司令部、南部地區警備司令部相對保存完整，現由軍方管轄。

促轉會發言人葉虹靈表示，促轉會未來將先擇取6處原建物或戶外景觀尚存的不義遺址，依「全區2棟以上之原建物保存」、「獨棟原建物保存」、「文化景觀保存」3種空間類型，以及「逮捕偵訊、槍決、獄中執行」3種政治案件處理流程，為不義遺址分類，當作全台不義遺址整體規劃的參考範型。

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