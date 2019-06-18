韓國瑜談《反送中》只說5個字 他怒批：到底怕什麼？

2019-06-18 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」百萬人上街遊行引發國際關注，高雄市長韓國瑜17日受訪時，被問到怎麼看16日香港200萬人上街「反送中」，韓聽到問題後僅回「好，謝謝大家」，隨即離開。對此，時代力量立委徐永明痛批，韓國瑜面對香港「反送中」立場，「到底是在怕甚（什）麼？」

韓國瑜17日上午突然北上立法院，拜會立法院國民黨團及高雄市區域立委，韓在立院中興大樓受訪時，被媒體問到怎麼看16日香港200萬人上街「反送中」，韓聽聞僅回「好，謝謝大家」，與造勢時的強勢回應截然不同。

對此，徐永明在臉書表示，韓國瑜面對香港「反送中」立場，一路迴避，從「我不知道」、不知所云的六點聲明，再到避談高雄港生集會「反送中」，最終在輿論壓力下，於週六造勢吐出反「一國兩制」等語。但17日被問到「反送中」時卻又退縮以「謝謝大家」含糊帶過，「到底是在怕甚（什）麼？」

徐永明認為，韓國瑜身為有份量的政治人物，既然反對「一國兩制」，就有道德義務進一步批判港府處理「反送中」的暴力作為，並為港人權益發聲。且他已宣示競選台灣總統，有志成為一國領袖，那就更不該在國際關注的議題上噤聲。

他質疑，除非韓國瑜的立場是支持暴力鎮壓，不然想不出理由不表態，甚至答出「謝謝大家」無厘頭的回應，今日表現根本零分。

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