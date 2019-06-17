郭台銘也來訪 竹山紫南宮在地人口未減反增有「撇步」

2019-06-17 19:37

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今日在其妻子曾馨瑩陪同下，前往南投縣竹山鎮紫南宮參拜，他打算把鴻海員工的生育津貼當成政見，希望改善少子化問題。其實，在少子化下，竹山鎮人口持續下滑，唯獨紫南宮所在地社寮里一枝獨秀不減反增。

郭台銘今拜訪紫南宮，與廟方就社福措施交換意見後，郭台銘說，未來若有機會，他打算把鴻海公司員工每生1胎補助14萬至16萬的生育津貼，對外擴展至公部門，政府幫忙人民養兒、育兒前提下，相信一定能提昇國人「生產報國」的意願，進而改善少子化問題。

紫南宮供奉土地公、土地婆，魅力並不僅止於「發財金、錢母」，而是將信眾還金及香油錢等款項用在公益方面，每年支出的費用約1億元，尤以照顧弱勢學子最受注目，單是縣內國中小就多達191所學校受益。

竹山鎮長陳東睦說，竹山總共有28個里，2017年1月時，全鎮總人口數為55435人、去年減至55043人，今年已跌破5萬5000人大關，僅剩54560人，但紫南宮所在地社寮里，3年來人口數依序為1547人、1561人及1590人，係鎮內唯一人口數未減反增的地區，原因便是在於廟方推動的福利措施，好到讓在地人不但捨不得「離開」，還願意「生產報國」。

紫南宮主委莊秋安進一步表示，只要戶籍位於社寮里的里民，除了享有免費搭乘前往竹秀醫院的醫療專車以外，連老人送餐的費用，也由廟方負責，甚至從幼兒園、國小迄國中學生就讀所須的費用，也全部由廟方一手包辦，大大減輕家長負擔，也讓其他鄰里羡慕不已。

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