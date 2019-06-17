高雄發大財還是發大草？ 網酸︰蚊子樂開懷

2019-06-17 16:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市從6月初以來，不斷有民眾反映雜草太長，市府割草速度過慢。這兩天情況依舊，市府解釋是近期高溫加上大雨，雨後雜草生長過快，已全力調派人員與機具修剪。

今年6月起，民眾發現高雄市多處公園、人行道雜草叢生，鳳山一處社區運動公園的雜草，長得還比公園椅子高，網友直呼誇張：「高雄到底是發大財還是發大草？」

前高市府行政暨國際處處長陳瓊華，也在臉書批評雜草太多，並提醒這麼茂密的草，裡面可能有多少蚊子？這兩天雜草叢生情況依舊，記者今天走訪左營區知名的微笑公園、三民區明誠路與鼎泰街口的小公園，發現雜草高度至少6、70公分以上，運動的陳先生說：「以前也看過草長這麼高，打1999後就有人來割草，這次已經拖了好幾天！」

臉書粉專「Wecare高雄」今天也張貼高捷技擊館站旁雜草叢生景象，並酸說：「偉大的韓市長正努力打造綠高雄，準備用4年時間，打造高雄成為熱帶雨林之城！」

此外，臉書不公開社團「公民割草行動」，這兩天也陸續有網友貼出高雄市各處「發大草」的亂象。由於高市府近來因登革熱經費，與中央互槓，網友也揶揄說：「中央不補助，哪來的錢發包去除草？」、「高雄發大草，蚊子樂開懷」、「偉大的市長在巡迴台灣，沒有空理高雄」。

對此，工務局強調，6月以來一下高溫，一下持續性降雨，雜草雨後生長過快，例行性雜草修剪工作無法應付，針對民眾反映雜草叢生的地方，會增派機具儘速處理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法