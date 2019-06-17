韓國瑜要打通中央山脈 環保學者轟他當總統是災難

2019-06-17 16:08

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市長韓國瑜日前在花蓮造勢拋出國六貫通中央山脈議題，昨天又對此議題說「沒有不可能的事，只有意志力的問題」。環保學者黃煥彰今天痛批，韓毫無土地倫理，「若讓這種毫無『土地倫理』思維的人當上總統，是台灣災難的開始。」

黃煥彰受訪表示，做為一個領導人，講話或提出政策要有憑據，要有深度，必須經過專家研究，可行才去做，而非隨便說說。有些韓粉還說採國際標就好，問題是不能把國家土地當成實驗品，台灣位於環太平洋地震帶，與歐洲的阿爾卑斯山地質是不一樣，如果挖到水脈、斷層，屆時就後悔莫及。

黃煥彰指出，何謂「土地倫理」？土地倫理是由美國保育運動先驅阿爾多．李奧帕德（Aldo Leopold）在他的《沙郡年紀》（A Sand County Almanac）一書中首次倡導的，該書也被譽為保育界的聖經。

他倡議的土地倫理，是「一種處理人與土地，以及人與大自然之間的倫理觀。」他在書中寫道，「人們對土地若沒有懷著喜愛、尊敬和讚賞之情，人和土地之間的倫理關係是不可能存在的。」

他也寫說，「大多數的土地關係，是由土地使用者的品味和偏好決定的，土地使用者的觀念決定了他是一個怎樣的人。」「從人類的歷史上，我們得知征服者最終都會被自己擊垮。」黃煥彰說，李奧帕德在上一世紀說的話，套用在今天，仍然發人深省。

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