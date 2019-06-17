韓國瑜快閃立院稱為疫情找高雄立委 綠議員批政治大戲

2019-06-17 16:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今北上突襲立法院，自稱為登革熱疫情拜會立法院高雄市區域立委，民進黨高雄市議員李柏毅砲轟韓「這不是政治100分、治理0分，什麼才是？」質疑韓登革熱防治出問題，不思反省，反快閃立法院高雄委員研究室，還操作成「高雄立委都沒有為登革熱發聲」的政治語言，簡煥宗議員質疑他的政治大戲和權謀。

市議員李柏毅在臉書上針對韓國瑋北上，突襲式快閃立法院高雄委員的研究室，留言批評韓國瑜「愛河變了、登革熱多了、路封了⋯⋯你都不知道，唯一不變的只有你，從頭到尾都在演你的政治大戲！」另一位議員簡煥宗也指韓現在滿腦總統、立委選舉，令市民憤怒、遺憾。

簡煥宗表示，關心登革熱疫情不分藍綠，民進黨籍立委為登革熱發聲、爭取，更是不遺餘，韓市長若想串聯高雄所有立委拚防疫，包括前立法院長王金平和其他國民黨籍立委，綠委們也會配合、支持，但這種快閃的突襲方式，還跟著一大群媒體、國民黨立委，彷如一場政治大戲，既不禮貌又似權謀，彌漫著一股選舉味，反對登革熱防疫沒有加分。

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