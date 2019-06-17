黃捷批港特首無賴牽拖司法互助 籲韓國瑜聲援香港「反送中」

2019-06-17 14:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市7名議員接獲寄自香港的恐嚇信，卡在司法互助無下文，港府卻把「逃犯條例」牽拖司法互助上，「白眼女神」、鳳山區議員黃捷批港府避重就輕、很無賴說法，更是香港特首在幫中國的陰謀，她更以韓國瑜在造勢場合高喊台灣的民主自由很寶貴是他必須要去捍衛的，她呼籲韓國瑜站出來聲援香港「反送中」行動，讓台灣人知道他會和民主自由站在一起。

鳳山區議員黃捷表示，針對接獲寄自香港的恐嚇信，希望香港的司法機關能積極落實過去的兩岸司法互助協議，幫助我國的警方能進一步偵辦到犯人，並非是港府的「逃犯條例」，內容非常侵犯人權，可以把犯人送到中國，這是過去的司法互助所沒有的事，也不可能會發生的事。

黃捷指出，港府修法方向錯誤，司法應能更緊密互助，包括調查、資料調度、追查犯人，但犯人應該留在當地審判，而不是可以隨便遣送犯人，這是非常有違人權的事，香港特首是在幫中國的陰謀，更是在幫中國解套的藉口，讓中國可以透過香港，作為隨辦抓捕人的窗口。

黃捷表示，過去兩岸司法互助不是因為沒有「逃犯條例」所以沒有辦法抓到犯人，所以港府避重就輕、很無賴說法，很明顯是一個故意的藉口，希望港府不要再牽拖台灣，也不要把「逃犯條例」當成無法進行兩岸互助的藉口。

黃捷說，若港府要做到兩岸互助，應該我國有案件，港府應該積極協助，包括當地資料的互通，顯然港府沒有誠意，要做這樣的事情，卻把這樣的責任推到我國的警方，這是非常不負責任的說法。

黃捷說，「逃犯條例」對台灣人影響重大，會干涉言論自由，在過去享有自由民主，也可能因為過境香港，或可能因其他理由，都有可能被中國抓走，這是非常嚴重的事情，是司法上的黑暗。

黃捷更以韓國瑜在造勢場合，不斷強調台灣的民主自由很寶貴，是他必須要去捍衛的，她呼籲韓國瑜這時候應該站出來，聲援香港「反送中」行動，也讓台灣人知道他會和台灣的民主自由站在一起。

黃捷呼籲市長韓國瑜踏進香港中聯辦，甚至嘻嘻哈哈的，但面對香港「反送中」行動，他總共發言了4次，卻不敢表態反對「逃犯條例」，也未聲援香港人民、也未表示願意跟香港人民站在一起，令台灣人失望與傷心，希望韓國瑜不要把人民的聲音放在一邊，應拿出積極有魄力的態度，來捍衛我國人民、協助香港人民，與香港特首與中國政府站在一起，那會背離民意，與民主自由愈來愈遠。

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