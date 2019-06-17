立院程序委員會決議 臨時會先處理這6案

2019-06-17 12:48

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院將於今天下午召開臨時會第一次會議，稍早程序委員會針對第一次會議議程進行討論，由於會中朝野立委無法達成共識，經表決後，以10票同意、3票不同意，通過民進黨團所提議程，順序為「大法官人事同意權」復議案、公民投票法、國家安全法、產業創新條例、農產品市場交易法、糧食管理法。

針對民進黨團所提議程，國民黨立委吳志揚表示，公投法是人民很重要的權利，此案上次是以偷襲的方式，抽出逕付二讀，連一次公聽會都沒有，這樣匆忙在第一次會議中就要解決，這是非常可恥的行動。

吳志揚說，我們現在支援香港「反送中」，想到在人民有疑慮的狀況下，香港特首作出暫緩審議法案的決定，但這次公投法修法，卻又想收回公投權益，關回鳥籠、甚至是鐵籠，限制人民的權利，大家在支援香港「反送中」時，也應關心我們自身的權利；關心香港人權，也關心自己的民權。

由於會中針對臨時會第一次會的議程無法達成共識，會議主席、民進黨立委郭正亮裁示交付表決，最終民進黨團提案以10票同意、3票不同意通過，今天下午將依序處理「大法官人事同意權」復議案、公民投票法、國家安全法、產業創新條例、農產品市場交易法、糧食管理法等6案。

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