民進黨：國民黨率團「送中」 對兩岸三地現狀極大諷刺

2019-06-17 13:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨率團前往「海峽論壇」的統戰大會一事，民進黨發言人李晏榕今表示，正當全球關注香港「反送中條例」遊行活動，上百萬港人站出來捍衛香港的自由民主之際，卻看到國民黨副主席兼秘書長曾永權主動率領國民黨組團「送中」，競相對中共獻媚，這對兩岸三地實際現狀無疑是極大的諷刺，也顯露出國民黨和國際主流社會嚴重脫節的困境。

李晏榕表示，幾天前，國民黨主席吳敦義發表聲明稱，香港「反送中運動」越演越烈，代表中國大陸對港、澳實施所謂「一國兩制」都是虛言，這些話言猶在耳。當曾永權見到中國全國政協主席汪洋時，卻自動噤聲，連香港議題隻字都不敢提。只敢當著中共高層的面，大罵自家政府的不是，不禁令人質疑，其黨格究竟何在？台灣人民理應摒棄這樣的政黨，看到今日的香港，台灣真的不需要只會幫中共擦脂抹粉、應聲附和的政黨。

李晏榕指出，國民黨明明知道中共的統戰工作就是要消滅中華民國、併吞台灣，卻忙不更迭地前往背書，甚至還有國民黨立委沈智慧在演說時，吹捧習近平「構建人類命運共同體的壯美藍圖」，以及金門縣長楊鎮浯發聲爭取「金廈融合示範區」，這些國民黨政治人物的一言一行，正凸顯出國民黨就是一個藉由發大財的虛假騙術，一步一步將台灣「送中」，毫無民主自由價值的政黨。

李晏榕說，近日中央研究院社會所公布研究調查指出，台灣人民認為國家主權更重要的比例首度突破經濟利益，來到58.3%。這意味著，面對中共的威脅，台灣社會選擇國家安全。這是任何一個民主國家人民的必然與理性選擇。

李晏榕表示，中共意圖破壞台灣的自由民主體制，人盡皆知；其一再藉由武力恫嚇台灣人民、在國際上四處打壓國際空間，更是造成台海地區緊張的元兇。國民黨若繼續無視於台灣社會的主流意見，棄台親中，終將會被台灣人民給唾棄，其離重返執政的目標將會愈來愈遠。

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