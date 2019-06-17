反送中》未撤法案及暴動說 梁文韜：香港人這次沒那麼容易被騙

2019-06-17 11:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港一週內兩次百萬人上街，抗議港府推動《逃犯條例》修法。香港特首林鄭月娥昨聲明道歉和停止修法，但未符合港民「撤回」的訴求。成大政治系教授梁文韜今天表示，在沒有撤回修例、撤回暴動說的前提之下，「香港人這次沒有那麼容易被騙了」，呼籲台灣朋友持續支持香港。

香港反送中黑潮擴大，繼6月9日的百萬人上街抗議之後，昨（16）抗議人潮加倍逾200萬人，創下香港抗議史上的新紀錄，整個活動在深夜11點左右結束。林鄭月娥昨發表向市民道歉聲明，港府同時宣布暫緩修訂「逃犯條例」的立法工作，但未符合港民「撤回」的訴求，民團宣布今天將持續「罷市、罷工、罷課」，給香港政府更多壓力。

梁文韜今天出席立法院「台灣全國家長教育志工聯盟」召開的「挺香港、反送中」記者會時說，香港連續兩週一百萬、兩百萬人上街，是「能站出來的都站出來了」，要求林鄭一定要下台。梁文韜也強調，在林鄭沒有撤回修例、撤回暴動說的前提之下，「香港人這次沒有那麼容易被騙了」，呼籲台灣朋友持續支持香港。

香港在台學生反送中關注組發起人何泳彤今也出席表示，感謝台灣各界昨天集會聲援香港，但林鄭月娥只是道歉、停止修法，沒有做出符合市民訴求的撤回、沒有釋放示威者、也沒有收回暴動定性，「林鄭說自己是媽媽，但媽媽會拿子彈教訓自己的孩子嗎？兩百萬人只換到一個道歉嗎？」重申希望港府聽到民意訴求，撤回條例方案、對學生傷者的控告以及撤回對和平示威的暴動定性。

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