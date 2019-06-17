立院臨時會議程確定 將處理公投法等19案

2019-06-17 11:32

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長蘇嘉全今天上午召開全院談話會，經表決，會中通過民進黨立委柯建銘等67人提請召開臨時會的決議，確定從今天下午至7月5日，展開為期3週的臨時會，處理包括公民投票法、兩岸人民關係條例、國家安全法、大法官人事同意權、產業創新條例等5大類的19個法案。

針對臨時會，由於國民黨、民進黨所設定的期程與法案均不同，會中未達共識，院長蘇嘉全裁示交付表決，最終柯建銘等人提案的「臨時會召開時程」，以出席92人、贊成64人、反對28人、棄權0人通過；至於柯等人提案的「臨時會特定議案」，也以出席93人、贊成64人、反對29人、棄權0人通過。

蘇嘉全表示，臨時會時間為6月17日至7月5日，今天中午召開程序委員會，下午至6月19日為一次會，6月20日、21日及27日為第二次會，6月28日、7月1日至5日為第三次會。

表決前，民進黨立委鄭運鵬發言表示，有委員提到，臨時會不應變成例會，也不應常態化，過去大陸國家體系，當年不方便，可能舟車勞頓，時間拉得很久，現今台灣地小人稠，交通方便，社會希望我們減少休假、強化效率，這應是常態化的；除了總統咨請的大法官人事同意權，其他5大類法案相信都有其急迫性。

國民黨立委吳志揚發言指出，民進黨所提法案，有些有重要性，但並無急迫性，國民黨提出的非常簡單，共有20案，但等同2案，主要處理公教權益補償金的問題，當年因為立法上的疏忽，導致公教人員在7月1日以後，完全無法領取補償，政府怎麼可以失信，這才是本次臨時會最急迫且重大的法案。

國民黨團總召曾銘宗則說，有關民進黨提出的19案，4位大法官的意識形態、立場明顯，國民黨一定強力審查；對於經濟民生法案，包括產創、所得稅法，長照扣除額部分，國民黨強力支持，其他法案則是民進黨為了選舉提出，國民黨將強力杯葛；拚經濟，國民黨支持，拚政治，希望民進黨回頭是岸。

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